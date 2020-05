Ex-FPÖ-Mandatar wegen Waffenhandels verurteilt

Nach dem Auffliegen des kriminellen Neonazi-Netzwerks „ Objekt 21“ in Desselbrunn wurde die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sonja Ablinger aktiv. Sie brachte am Dienstag eine parlamentarische Anfrage an Innenministerin Johanna Mikl-Leitner zum Thema „ Rechtsextremismus in OÖ“ ein. Grund sei der Vorwurf der Befangenheit von Beamten des Verfassungsschutzes und der Polizei.

Die Abgeordnete beruft sich auf ein KURIER-Interview mit Erich Ruzowitzky, dem Vermieter des „ Objekt 21“. „Die Mieter haben mir auch zu verstehen gegeben, dass sie mit der Exekutive unter einer Decke stecken“, sagte der 82-Jährige. „Sie haben behauptet, dass sie Tage vorher immer gewusst haben, wenn eine Hausdurchsuchung stattfindet.“ Auch das Nachrichtenmagazin profil und der Linzer Datenforensiker Uwe Sailer äußerten zuletzt den Verdacht, dass Beamte des LVT ein Naheverhältnis zu rechtsextremen Gruppierungen haben sollen.

„Welche Maßnahmen setzt das BMI, um zu verhindern, dass in solchen Fällen Beamte eingesetzt werden, die mit rechtsextremen Inhalten und Personen sympathisieren?“, fragt Ablinger.

Außerdem interessiert sie, warum erst Monate nach den ersten Medienberichten zu „ Objekt 21“ die Ermittlungen aufgenommen wurden.