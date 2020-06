„Everbody’s darling ist everbody’s Depp“

Hiesl stammt aus Willing in Eschenau, das an Neukirchen/W. im nördlichen Teil des Bezirkes Grieskirchen grenzt. Hier wird das Brot hart verdient. Franz war der Älteste von zehn Geschwistern. Wie andere auch, fuhr er zur Arbeit nach Linz in die voestalpine. Über die Junge ÖVP lernte er Landeshauptmann Josef Ratzenböck, einen Neukirchner, und Josef Pühringer kennen. Beide förderten ihn.

Hiesl hat den langen Atem, den man in der Politik benötigt. „Für das Ankündigen und das Beginnen bekommt man nichts. Das Durchhaltevermögen ist das Entscheidende.“ Er selbst will bis zur Landtagswahl im Jahr 2015 im Amt bleiben. Dann war er 20 Jahren Straßenbaureferent. „Auf Bundesebene habe ich mit Doris Bures bereits den neunten Minister.“ Nicht nur Staub aufwirbeln, sondern Spuren hinterlassen, ist seine Devise. „Meine Spuren im Straßenbau sind nachhaltig und unauslöschlich.“

Hiesl Aufstieg ist seit den 1970er-Jahren mit dem von Josef Pühringer verbunden. Die Rollenverteilung war perfekt, Hiesl übernahm stets das Unangenehme, das auch gemacht werden musste. „Der Sepp ist ein Glücksfall. Es gibt keine Landespartei, bei der es an der Spitze ein so enges Vertrauensverhältnis wie bei uns gibt.“

Mit seiner Energie und Kraft ist Hiesl stets an die Grenzen gegangen. Zwei Mal hat er sie touchiert. Am Sonntag, den 14. Mai 2000, schlief er aus Übermüdung auf der Autobahn ein, seine Frau Theresia und er entstiegen dem Totalschaden beinahe unverletzt. „Die 1000 Schilling, die ich für das Wrack bekommen habe, habe ich sofort dem Pfarrer gespendet.“ Beim Skiunfall in Lech vor zwei Jahren war er in Gefahr, querschnittgelähmt zu werden. „Diese Spuren sind unauslöschbar. Innerhalb von Sekunden könnte alles anders sein.“