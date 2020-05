Erstkommunion: Kinder bleiben doch in Kopfing

Die Kirche in Kopfing bleibt am Tag der Erstkommunion im Frühjahr 2012 entgegen anders lautender Meldungen doch nicht leer. Der Konflikt um den erzkonservativen Pfarrer Andrzej Skoblicki drohte einen neuen Höhepunkt zu erreichen.

Von einem völligen Boykott der Feier im Ort war die Rede, weil besorgte Eltern überlegt hatten, ihre Kinder in einer anderen Pfarre zur Erstkommunion zu schicken. Einige sollen Vorbehalte gegenüber der Kommunionsvorbereitung geäußert haben.



"Die Eltern wollen versuchen, eine möglichst schöne Feier im Ort abzuhalten", sagt Maria Hamedinger, die Direktorin der Volksschule Kopfing. Bei einem Elternabend am Mittwoch sei die Angelegenheit besprochen worden.