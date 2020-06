Enthüllungen aus Heeresabwehramt

Wie berichtet, hatte das Heer dem Linzer Politiker eine Laufbahn als Berufsoffizier verwehrt. Vergangene Woche wurde er auch als Miliz-Offizier „entordert“ und in den Reservestand versetzt.

Der Stadtrat vermutet Intrigen durch Mitbewerber. „Das ist eine politisch instrumentalisierte Kampagne, in der aus Opfern Täter gemacht werden.“ Er habe sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und sei ein unbescholtener Bürger. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Aktivisten des Bundes freier Jugend (BfJ) persönlich kannte, die in Wels nach dem Verbotsgesetz angeklagt waren und freigesprochen wurden. „Und dass ich in Teilbereichen die Zielsetzung dieser Organisation geteilt habe, ist auch logisch, schließlich findet man bei jeder Partei Überschneidungen – auch bei KPÖ und Grünen.“

Seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft Arminia Czernowitz habe er ebenfalls nie verheimlicht. „Bis 2006 war das alles kein Problem.“ Wimmer betrachtet es als Armutszeugnis für die Republik, wenn Geheimpapiere bei einer Illustrierten auftauchen. „Offenbar sind auch alle anderen Akte nicht mehr sicher – der Verteidigungsminister ist damit rücktrittsreif.“ Den sofortigen Rücktritt – allerdings den von Wimmer – fordert Willi Mernyi vom Mauthausen Komitee (MKÖ): „Es kann doch nicht sein, dass ein Politiker, den das Heer als Gefahr einstuft, weiter als Sicherheitsstadtrat der drittgrößten Stadt amtiert."