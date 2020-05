Elfjähriger starb bei Alko-Unfall des Vaters

Die einzigen Zeugen des Unfalldramas waren Peter Langwiesner und seine Lebensgefährtin Sabine Zeilmayr, die an dem Tag gemeinsam mit ihrer Tochter zu ihrem Wochenendhaus in Hofkirchen im Mühlkreis unterwegs waren. "Wir sind zunächst auf einer zweispurigen Bundesstraße mit 70 km/h hinter ihm hergefahren", erzählt Langwiesner. Als sie ihn überholen wollten, sei das aufgrund der unsicheren Fahrweise des Angeklagten allerdings nicht möglich gewesen. "Er ist in Schlangenlinien gefahren, ist immer wieder auf das Parkett geraten und hat auf Hupsignale überhaupt nicht reagiert."



Mehr als acht Kilometer seien sie ihm nachgefahren. "Er ist dann in einen Güterweg eingebogen, den wir auch benutzen mussten, hat dort plötzlich aber so stark beschleunigt, dass wir ihm nicht folgen konnten." Später bemerkten sie eine Staubwolke, sahen Reifenspuren und ein Kind am Straßenrand liegen. "Ich hab' noch versucht, den Buben zu reanimieren - ohne Erfolg." Das nicht rechtskräftige Urteil für den Vater: 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt.