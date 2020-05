Einsamkeit, Schmerz und Verfall

Das reine Abbilden von Dingen und Menschen mag Hermann Fuchs gar nicht. „Das Äußerliche ist für mich langweilig. Diese Darstellung hat eher den Zweck einer überhöhten und verschärften Dokumentation“, sagt der Fotograf aus Linz. „Für mich sind die Dinge dahinter wichtig“, erklärt der Künstler, der in seinem Brotberuf als Unternehmensberater arbeitet.

Die Themen, die er in seinen ausdrucksstarken Werken aufgreift, sind düster: Einsame Menschen, Angst und Schmerzen finden sich in seiner Kunst wieder. Oft werde er gefragt, warum er nichts Fröhliches mache. „Das hat sich einfach so ergeben. Mich haben Benachteiligung, Leid und Unterdrückung in der politischen Auseinandersetzung immer interessiert. Außerdem finde ich bei fröhlichen Stimmungen keinen künstlerischen Zugang“, sagt der studierte Volkswirtschaftler.