Ein "Magenbitter" für das Schwein

Derzeit erwirtschaftet der Steyregger Familienbetrieb rund 23 Millionen Euro im Jahr – bei konstanten Umsatzsteigerungen von 20 Prozent. Geliefert werden jährlich 2000 Tonnen in mehr als 50 Länder. Besondere Wachstumschancen gibt es in den USA, denn dort enden die meisten Zulassungen für Antibiotika 2016. "Wir füttern schon jetzt rund 20 Prozent aller Schweine in den USA", sagt Dedl. Sein Vater hat das Unternehmen vor 25 Jahren in seiner Garage gestartet. "Er hat die damalige Chemie Linz verlassen und hat sich selbstständig gemacht. Sie meinten, seine Kräutermischungen könne er sich behalten."

Abseits der Leistungssteigerung gäbe es laut Dedl noch einen weiteren großen Vorteil. "Unsere Pflanzenextrakte verringern die Klimagase. Schweine und Geflügel stoßen nur die Hälfte an Ammoniak aus. Bei Rindern beobachten wir eine Methanreduktion von bis zu 30 Prozent." Meistens seien es übrigens nicht gesetzliche Richtlinien, sondern große Lebensmittelketten, die enorm Stimmung gegen Antibiotika machen. Beispielsweise verzichtet McDonald’s in Amerika bereits freiwillig auf antibiotische Wachstumsförderer in der Tiermast.