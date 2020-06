Ein Geschlecht, zwei Kunststile

Kubovsky konnte sich nie recht für Aquatinta-Radierungen begeistern. Ihre Herstellung war ihm, der sich als spontanen Menschen beschreibt, zu arbeitsintensiv. „Ich zeichne malerisch oder male zeichnend“, erklärt der Gatte. In der Tat nehmen die Ätzradierungen Palmes viel Zeit in Anspruch. Pro farbigem Bild braucht es bis zu fünf Zinkplatten.

Den Arbeitsvorgang hat sie auch in einem Bildband beschrieben. „Das könnte jeder nachmachen. Tut aber niemand, weil es zu kompliziert ist“, meint die 72-Jährige bescheiden. Zuerst komme ihr eine Idee, dann mache sie eine Bleistiftskizze und danach wiederum überlege sie, wie sich der Entwurf umsetzen lasse.

Was beide aber zu einen scheint, ist die Vorliebe für Frauen. An den Wänden des kleinen Ateliers rekeln sich Damen auf Kubovskys Aktgemälden oder blicken selbstbewusste Schönheiten aus Palmes Werken ins Freie. „Männer liegen mir einfach nicht. Ich bin in die Modeschule Hetzendorf gegangen und da haben wir viele weibliche Akte gezeichnet.“

Bei ihrer Ausbildung habe sie gelernt, zu stilisieren und vereinfachen. Stets schwingt in den Grafiken auch eine Portion Witz mit. Da kommt es schon einmal vor, dass im Bild „Achtung, ich schieße!“ eine vermummte Frau keine Pistole in der Hand hat und trotzdem so tut, als würde sie abdrücken. „Ein Bild muss die Faszination in sich tragen, noch einen Gedanken daran zu verwenden.“ Ein reines Abbild der Realität dürfe bei ihr kein Werk sein.