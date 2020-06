Effizienz & Alternativen sparen 1,3 Mrd. Euro

Der Grüne Umweltlandesrat Rudi Anschober ist überzeugt. „Wenn wir die Energiewende schaffen, bringt sie uns eine Einsparung von 1,3 Milliarden Euro." Allein die effizientere Nutzung der Energie bringe auf Basis heutiger Preise bis 2030 eine Einsparung von 900 Millionen Euro. Dazu kämen weitere 400 Millionen durch die erneuerbaren Energieträger. Anschober: „Das ist das größte Sparpaket, das wir angehen."

Unter erneuerbaren Energieträgern versteht der Landesrat den Einsatz von Biomasse, Wind, Geothermie und Sonnenenergie. Effizienzmaßnahmen seien die thermische Sanierung, ein geringerer Energieverbrauch durch neue Elektrogeräte, den Einsatz von Heizungswärmepumpen etc. Oberösterreichs Heizkesselerzeuger sind sehr erfolgreich unterwegs. Rund 50.000 Geräte werden jährlich exportiert, von zehn in Deutschland installierten Kesseln kommen acht aus Oberösterreich. In Frankreich sind es neun von zehn Kesseln.