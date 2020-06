Dort, wo man die Puppen tanzen lässt

Die Figuren müssen nicht auf dem Boden des Irdischen stehen, verweist sie auf eine Textstelle aus Heinrich von Kleists Schrift „Über das Marionettentheater“. Die Spieler, die teilweise mit ihren Kreationen auf der Bühne stehen, würden ganz aus dem Blickfeld des Publikums verschwinden.

Den Doyen unter den österreichischen Puppenspielern, Christoph Bochdansky aus Wien fasziniert vor allem die Kompaktheit der Gattung. „Ich habe alle kulturellen Freiheiten, kann mir Geschichten überlegen und Figuren bauen.“ Das sei anders als im Schauspiel, das in verschiede Sparten gedrängt werde. Hier könne man nicht Akteur und Bühnenbildner in einer Person sein. In Wels feiert er am 14. März mit dem Erwachsenenstück „Alles über die Welt“ Premiere. „Ich erkläre dabei nichts mehr und weniger als die Welt. Dabei breite ich einen sehr individuellen Schöpfungsmythos aus.“