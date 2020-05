Donau bleibt vorerst urnenfrei

"Es ist keineswegs so, dass ich das Bedürfnis nach einer Flussbeisetzung angeregt hätte, um Geld zu verdienen. Ich wollte mit meiner Idee vielmehr einen Wunsch erfüllen, den es schon lange gibt." Diesem Bestreben wurde am Donnerstag jäh ein behördlicher Riegel vorgeschoben. So lange das Gesetz, das übrigens seit einem Vierteljahrhundert auf eine Novelle wartet, zur Begutachtung beim Verfassungsdienst lag, führte Lindorfer in Kooperation mit einem Ausflugsschiffunternehmen aus Obermühl insgesamt vier Beisetzungen an der Schlögener Schlinge durch, die von den Hinterbliebenen hervorragend angenommen wurden. Die Bewilligung erteilte der zuständige Bürgermeister von Niederkappel, Rudolf Kehrer: "Mir ist der Respekt vor dem letzten Willen wichtiger als eine unklare Gesetzeslage."



Gegenüber der Kritik, Urnen in der Donau zu versenken, wäre pietätlos, kann Lindorfer mit seiner 40-jährigen Erfahrung als Bestatter also nur den Kopf schütteln. Der Einwand des Gesetzgebers, die Donau erfülle nicht die Kriterien einer dauerhaften Aufbewahrung von sterblichen Überresten, sei ebenfalls absurd, da Verstorbene auch am Friedhof in die Erde übergehen.



Lindorfer hofft auf eine rasche Gesetzesänderung und ortet derweil eine Behördendiktatur und überbordende Regelwut zu Ungunsten der Menschen, die sich eine alternative Bestattung wünschen. Hilfe von der Fachgruppe sei ihm garantiert worden, da man dort die rege Nachfrage nicht ignorieren könne.