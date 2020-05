Dobusch geht, Luger kommt

KURIER: Linz hat 1,2 Milliarden Euro Schulden, dazu kommen möglicherweise noch 500 Millionen Euro aus dem Franken-Spekulationsgeschäft.

Klaus Luger: Es ist eine sehr schwierige finanzielle Situation. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren extrem viel investiert und mit Krediten finanziert. Fast alles wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Die Transferzahlungen an das Land Oberösterreich haben sich in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt. Über all dem schwebt der Swap. Es wird Aufgabe der gesamten Stadtregierung sein, die Bedingungen für einen allfälligen Vergleich zu diskutieren. Man muss schauen, ob Vergleichsvarianten weniger Risiko bedeuten als den Prozess weiterzuführen. Verschließen kann man sich gar keiner Variante.

Was sind die Auswirkungen des Sparbudgets?

Es wird primär der Druck auf die Magistratsorganisation erhöht. Es gibt kaum Personalaufnahmen, es geht um Effizienzsteigerungen. Wir müssen geplante Investitionen und Sanierungen verschieben, zum Beispiel von Volkshäusern. Wir werden nur mehr die notwendigsten Straßen bauen. Krabbelstuben, Kindergärten und Horte werden aber wie geplant ausgebaut.

Linz braucht dringend eine zweite Straßenbahnachse.

Sie und die fünfprozentige Mitfinanzierung des Westringes sind nur langfristig über Verbindlichkeiten finanzierbar. Sie werden Thema meiner Gespräche mit den anderen Parteien sein. Personelle Veränderungen bieten die Möglichkeit, über die Zusammenarbeit neu zu reden.