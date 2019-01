Die Stadt des ersten Weißbiers

Schließlich begeben wir uns auf dem Stille Nacht-Weg vom Kirchenplatz zum Hauptplatz. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Babenbergern, Ottokar von Böhmen und Habsburgern auf der einen und den bayrischen Herzögen auf der anderen Seite sind lange vorbei.

Prächtige Bürgerhäuser zeugen vom früheren Reichtum durch die Leinenweberei und den Leinwandhandel. Ried war auch immer ein Handelszentrum für die landwirtschaftlichen Produkte des Umlandes und der Erzeugnisse des heimischen Handwerks.

Ein Monument mitten am Hauptplatz springt gleich ins Auge. Die Statue des Dietmar Anhanger hält eine Lanze mit einem Schuh in der Hand. Dieser Schuh ist so bedeutend, dass er ganz markant auch das Stadtwappen schmückt. Die Legende berichtet Wundersames. Dietmar soll am dritten Kreuzzug 1189 teilgenommen haben. Als die Christen die Schlacht um Jerusalem zu verlieren drohten, weil die Standarte den Rittern als Orientierung abhanden gekommen war, soll Dietmar mit seinem Bundschuh auf der Lanze die Truppen zum Sieg geführt und Jerusalem erobert haben. Dietmar gilt als sagenhafter Ortsgründer von Ried und sein Standbild wurde als erstes profanes Denkmal 1665 errichtet.

Dass die Rieder Bürger immer schon Sinn für Bildung hatten, bestätigt Wilfried Katzlberger, der hier seine Gymnasialzeit verbracht hat. „Als Kaiser Franz Josef den Riedern die Wahl zwischen einer neuen Kaserne oder einem Gymnasium ließ, entschieden sie sich für das Gymnasium.“ So erhielt die Stadt 1872 das erste staatliche Gymnasium nach Linz. Aber auch die Fähigkeit, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, lässt sich bei unserem Stadtspaziergang schön entdecken. Am Haus Hauptplatz 10 blicken wir auf das an einem Vorbau angebrachte Narrenfresko, auf dem sich zwei Narrenfiguren umarmen. Darüber findet sich der Text: „Unser Sein Drei.“ Man fragt sich: Wer ist wohl der dritte Narr? Es kann nur der Hinaufschauende sein.