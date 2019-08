Die Krone des Ausseerlandes: der Loser

Üblicherweise versickert das Regenwasser im Toten Gebirge in den wasserdurchlässigen Untiefen des Kalkgesteins. Den Grund, warum hier überhaupt ein See existieren kann, kennt der Betriebsleiter der Loser Bergbahnen, Florian Loitzl: „Durch jahrtausendelange Ablagerung von Sedimenten bildete sich eine wasserundurchlässige Schicht. So kann der See das ganze Jahr seinen Wasserspiegel gleich hoch halten.“