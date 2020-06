Die Deutschen lieben das Innviertel

Viele seiner Gemeindebürger würden in die Dreiflüssestadt, insbesondere zur 4000 Mitarbeiter beschäftigenden Zahnradfabrik ZF pendeln. „Aber durch die Firma Schwarzmüller (Hersteller von Nutzfahrzeugteilen in Freinberg Anm.) kommen auch viele zu uns.“ Im benachbarten Schardenberg haben neben dem Studentenheim, in dem 300 junge Menschen fast ausschließlich aus Deutschland wohnen, 214 Bundesbürger ein Zuhause gefunden. Angeblich wegen der günstigen Baugründe. „Bei uns kostet der Quadratmeter zwischen 20 und 50 Euro. Am Passauer Stadtrand sind es zwischen 150 und 200 Euro“, erklärt Schardenbergs Bürgermeister Josef Schachner. „Viele sagen, bei uns sind die Behördengänge einfacher.“ Außerdem mache es einen großen Unterschied, ob jemand in Passau auf das Stadtamt gehe oder in das Büro einer Landgemeinde, wo man gleich Kontakt mit dem Ortsoberhaupt habe.