Die Chinesische Bahn-Mauer

„Dass wir gemeinsam gewichtige Argumente haben, hat sich bei der dreitägigen Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht gezeigt“, sagt Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek. Das Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet. „Sollte der UVP-Bescheid nicht aufgehoben werden, erwarten wir zumindest drastische Auflagen für die ÖBB“, so die Stadtchefin.

Der Kampf um die Einhausung dauert bereits seit 2004. Sogar die Bereitschaft der Stadt, ein Drittel der Kosten bis zu 30 Millionen Euro mitzuzahlen, prallte an den Bundesbahnen ab.