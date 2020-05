Der Cowboy aus dem Mühlviertel

Nachdem die Rieners mit dem Stallbau begonnen haben, sei es nicht leicht für die Familie gewesen. „Damals ging es nach einer Phase des guten Milchpreises stark bergab.“ Doch letztendlich habe sich herausgestellt, dass er sich richtig entschieden habe. „Ich bereue es keine einzige Sekunde, Bauer geworden zu sein.“ Er sei einfach kein Büromensch, auch wenn am Hof viel zu tun sei. „Arbeit gibt es immer. Aber solange ich sie mir selbst einteilen kann, ist sie keine Belastung“, sagt der dreifache Familienvater, der täglich um viertel nach fünf Uhr aufsteht, um seine Kühe zu melken.

Seine Gattin Alexandra, die ebenfalls am Hof arbeitet, kann dem Leben am Bauernhof auch viel Positives abgewinnen. „Es gibt viele Vorteile. Jetzt im Winter ist nicht viel los. Da packen wir die Kinder ein und fahren einen Tag Ski.“ Außerdem verbringe die Familie viel Zeit zusammen. „Das Schöne an der Arbeit daheim ist auch, dass wir gemeinsam beim Mittagessen sitzen“, erzählt die Bäuerin.