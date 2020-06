Dealerin nach Todesfall in Haft

Die 20-jährige Hanna D. hatte am Donnerstag um 15 Uhr in Gmunden ein Treffen mit einer Sozialarbeiterin vereinbart. In deren Büro gestand sie ein, dass sie unmittelbar davor in einem „Headshop“ – einem Spezialgeschäft für Rauchwaren – gewesen sei und „Badesalz“ erhalten habe. Das gilt in einschlägigen Kreisen als harmlose Bezeichnung für die gesetzlich verbotene psychoaktive Substanz Mephedron.

D. gab auch zu dass sie die Droge noch auf dem Weg zur Verabredung geschnupft habe. Dann brach sie plötzlich vor den Augen der Sozialarbeiterin zusammen, die sofort den Notarzt verständigte, der die junge Frau ins Krankenhaus Gmunden brachte. Kurz darauf erlitt Hanna D. einen tödlichen Atemstillstand.