Victoria Kampenhuber (11) aus Enns hat heute, Dienstag, in Jesu Geburtskirche in Bethlehem das traditionelle ORF-Friedenslicht entzündet. Sie bringt es nach Oberösterreich, wo es mit Unterstützung der Feuerwehren an zehntausende Haushalte verteilt wird. Eine Delegation des Landes mit Landeshauptmann Thomas Stelzer an der Spitze und eine Pilgergruppe begleiteten sie.