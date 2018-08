Mühlviertler wurde in US-Haft verprügelt

Schon am ersten Tag seiner Inhaftierung soll jener 18-jährige Oberösterreicher, der in den USA vergangenen Montag festgenommen wurde, auch noch von einem Mithäftling verprügelt worden sein. Das sagte der österreichische Honorarkonsul in Florida, der den Burschen am Donnerstag in der Haft besucht hatte.

Wie berichtet, war der junge Mann zu seiner Internetliebe nach Florida gereist. Das Mädchen, mit dem er bereits im Vorjahr über die Internetplattform Discord Kontakt geknüpft und eine Art Liebschaft begonnen hatte, behauptete, dass sie bereits 16 Jahre sei. Tatsächlich ist sie 15 und tauchte von zu Hause ab, um mit ihrem Freund in einem Airbnb-Zimmer in der Stadt Sarasota zusammen zu sein. Dort wurde der ahnungslose Mühlviertler festgenommen. In den USA ist Sex mit Jugendlichen unter 16 Jahren verboten und wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft.

Die US-Polizei informierte die Eltern im Bezirk Perg telefonisch über die Verhaftung. Die verzweifelte Familie bat beim Außenministerium um Hilfe. Die österreichische Botschaft telefonierte daraufhin mit dem 18-Jährigen. Weil man auf Bildern in US-Medien erkennen konnte, dass der junge Mühlviertler Fachschul-Absolvent Verletzungen im Gesicht hatte, war die Sorge bei seinen Eltern, aber auch bei den Diplomaten groß.