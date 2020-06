Bundesheer gibt Hiller-Kaserne auf

Seit einigen Tagen ist es fix, am Donnerstag wurde es auch öffentlich: Das Bundesheer wird die Hiller-Kaserne in Linz-Ebelsberg aufgeben. Bis Ende 2014 sollen alle dort stationierten Einheiten auf andere Standorte verteilt werden.



Nach Ansicht des Landesmilitärkommandos hat eine Weiterführung der Hiller-Kaserne keinen militärischen Nutzen mehr. Die Schließung erfolgt vor allem aus Kostengründen. „Es geht um die Minimierung des Betriebsaufwands“, bestätigt der stellvertretende Militärkommandant Johann Hehenberger. Gleichzeitig soll aber die Einsatzstärke erhalten bleiben. Der Plan des Innenministeriums sieht vor, das Kommando der 4. Panzergrenadierbrigade sowie Teile des Panzerstabsbataillons in die Kaserne Hörsching zu verlegen.



Das Heerespersonalamt wird seinen Sitz künftig im Amtsgebäude Garnisonstraße in Linz haben. Teile der Heeresunteroffiziersakademie sollen vorübergehend nach Amstetten verlegt werden, bis ein neu errichtetes Unterkunftsgebäude am Standort Enns fertig ist. Hehenberger: „Die Neustrukturierung bringt für die Truppe einige Vorteile. Mit der Unterbringung eines Großteils der Kommanden an einem zentralen Standort verbessert sich die interne Kommunikation und die Koordination.“

Der Verkaufserlös wird auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt. Allerdings sollen davon zehn Millionen in Sanierungen und Zweckadaptierungen an den neuen Standorten gesteckt werden.