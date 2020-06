„Linz verschläft Internationalität“

Er könne zwar verstehen, dass die Politik die Medfakultät mit dem Ärztebedarf argumentiere, denn damit erhalte man die Unterstützung der Bevölkerung. Wirkliche Qualität könne die Medfakultät aber nur dann bekommen, wenn sie sich auf die Grundlagenforschung konzentriere. „Je stärker man in die Tiefen der Grundlagen geht, umso breiter ist die Kreativität in der Anwendung. Neue Dinge kann man nur dann sehen, wenn man in den Grundlagen top ist.“ Die Universität bekomme auch nur so internationale Anerkennung. Die Berufsausbildung von Ärzten sei wichtig, aber damit könne man international nicht reüssieren.

Linz müsse auch im Wettbewerb mit den Universitäten Wien und München bestehen. Medizinstudenten würden nur dann nach Linz gehen, wenn sie sagen, dort ist die beste Grundlagenforschung.

Mit der Entwicklung der Johannes-Kepler-Universität ist Buchberger nicht zufrieden. „Sie könnte die internationale Universität Österreichs sein. Das hat sie verschlafen. Wir hatten in den vergangenen 25 Jahren eine gute Entwicklung. Wir haben in manche Bereichen auch sehr gute Professoren. Aber jetzt bleibt die Entwicklung stehen. Es steht die Stadtentwicklung ebenso wie die der Universität. Die Kepleruniversität ist im wesentlichen eine Landes-Uni. Das, was man immer wieder zu hören bekommt, ist, dass die Kepleruni für Oberösterreichs Studenten interessant sein muss.“