„Braunau fehlt politischer Mut“

Eine Schule, eine Bibliothek, eine Behindertenwerkstätte und viel früher, im Jahr 1888, ein Gasthaus der Familie Dafner. Bis heute scherzen die Braunauer, wie treffend es sei, dass schon vor der Geburt Adolf Hitlers im Haus Nummer 15 in der „Salzburger Vorstadt" gerne ein „Großer Brauner" bestellt wurde.

Der Historiker Florian Kotanko betont, der Bezug des „Führers" zu seiner Geburtsstätte sei gering. Aus einem Zeitungsbericht der Neuen Warte am Inn vom 19. April 1939, den er dem KURIER vorlegt, geht hervor, dass er „bald nach seiner Geburt" in die Linzer Straße in Braunau übersiedelt ist.