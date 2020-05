Besucherandrang bei der Rieder Messe

Menschenmassen schoben sich gestern, Samstag, bei strahlendem Sonnenschein durch das Rieder Messegelände. Neben dem Volksfest stürmten die Besucher auch die Ausstellungsstände. Dort ist man mit dem Andrang zur Veranstaltung, die noch bis heute andauert, äußerst zufrieden. "Das Interesse ist sehr hoch", berichtet Ernst Pachler, Gebietsverkaufsleiter bei Steyr Traktoren.

Einen starken Zulauf an möglichen Kunden bemerkt auch Bert Neumair, Verkaufsleiter beim Landmaschinenhersteller Krone. "Die Landwirte konnten wegen der schlechten Witterung der vergangenen Tagen wenig arbeiten, das dürfte den Besuch beflügelt haben." Wie die Branchenkollegen kann auch Pöttinger-Verkaufsleiter Martin Steinbichler nur Gutes berichten. "Die Stimmung ist sehr positiv, weil in Summe die Ertragssituation der Landwirte eine gute ist."

"Das Interesse an Rindern ist wegen der hohen Preise sehr groß", sagt Friedrich Wipplinger, Mitarbeiter des Fleckviehzuchtverbandes Inn- und Hausruckviertel. "Besonders hoch ist die Nachfrage derzeit in der Türkei."