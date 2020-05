Bester Kultursommer, den es jemals gab

"So eine erfolgreiche Saison haben wir schon lange nicht mehr gehabt", sagt Ute Lechner, Obfrau des Mondseer Jedermann. 3000 Interessierte haben in diesem Sommer das Leben und Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal angelockt. Für den Theaterverein, der von Sponsoren und Gemeinden 2500 Euro bekommt, ist das ein voller Erfolg. Vor allem, weil im nächsten Jahr die Stühle ausgetauscht werden müssen. "Die Kosten sind mit den Einnahmen abgedeckt", erklärt Lechner.

Jene Veranstaltungen, die ihre Aufführungen im Freien abhielten wie die Burgfestspiele Reichenau und das Frankenburger Würfelspiel mussten wegen des kalten und regnerischen Wetters am Beginn ihres Programms um Zuseher und damit um die wichtigen Einnahmen zittern. Am Ende der Saison gibt es aber auch bei ihnen zufriedene Verantwortliche.

Zwei Mal musste die Spielgemeinschaft in Frankenburg das Würfeln um Leben und Tod wetterbedingt absagen. "Hätten die letzten zwei Wochen im August nicht dermaßen gut funktioniert, dann hätten wir negativ bilanziert. Jetzt können wir sogar noch Rücklagen schaffen", zeigt sich Anton Streicher, Obmann der Würfelspielgemeinschaft, zufrieden. An die 12.000 kamen letztendlich doch zum imposanten Schauspiel, das ohne Kultursubventionen auskommt. "Der einzige Lohn unserer 400 Darsteller ist ein Essen in den Gasthäusern Frankenburgs. Ein Statist bekommt dasselbe wie der Darsteller des Grafen Herberstorff", sagt Streicher.

In der Burg Reichenau, wo man Dürrenmatts Besuch der alten Dame und Mitterers Superhenne Hannah gab, spielten die Temperaturen zu Beginn der Spielzeit nicht mit. "Wir sind nicht unzufrieden, obwohl uns das Wetter nicht immer hold war", erklärt Margit Kruckenhauser, Obfrau des Vereins der Burgfestspiele Reichenau.

Da aber die letzte Woche im August wegen der warmen Temperaturen immer ausverkauft waren, dürfte die Zuschauerzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren gleich geblieben sein. Konkrete Daten könne sie noch nicht nennen, aber sie gehe davon aus, dass bis zu 4000 Besucher den Weg zur Mühlviertler Burgruine gefunden haben. Sie hofft, dass die Festspiele ausgeglichen abschließen können. "Ein großer Brocken, der noch auf uns zukommt, sind die Tantiemen", sagt Kruckenhauser.