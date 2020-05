Bauernsterben verlangsamt, Bio-Betriebe wachsen weiter

Der große Strukturwandel, wie es ihn in den 60er- und 70er-Jahren gegeben habe, sei aber vorbei. „Damals hat die Maschinisierung in der Landwirtschaft am stärksten eingesetzt.“ Als die Landwirte ihre Betriebe mit Technik ausgestattet haben, hätten sie sich auf eine Sparte konzentriert. Außerdem hätten viele wegen der Industrialisierung woanders Arbeit gefunden.

Die Folge der Spezialisierung ist, dass die Betriebe zwar weniger, dafür größer werden. Seit dem EU-Beitritt 1995 sei beispielsweise die Zahl der Milchlieferanten von rund 24.000 auf knapp unter 10.000 zurückgegangen. Die Anzahl der Tiere pro Betrieb hingegen sei gestiegen. „Vor 15, 20 Jahren produzierte ein Betrieb 30.000 Kilo Milch pro Jahr, jetzt sind es 75.000.“

Oberösterreichs Bauern konzentrieren sich auch vermehrt auf chemisch unbehandelte Ware. „Bio ist kein Nischenprodukt mehr.“ Gab es im Jahr 2000 rund 2600 Betriebe, die auf ökologische Nahrungsmittel setzen, sind es 2011 schon 4097. Für die Zukunft erwartet der Kammerdirektor einen weiteren Aufwärtstrend. Aktuell werde 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für nachhaltige Nahrung verwendet. „20 Prozent sind durchaus erreichbar.“

Allerdings appelliert er an die Konsumenten. „Wenn man Bio haben will, ist es auch Pflicht, zu den Produkten im Regal zu greifen.“ Besonders wichtig für den Fortbestand der Landwirtschaft sieht Pernkopf die Förderungen der EU. Sie seien Grundvoraussetzung geworden, um die Existenz der Bauern zu sichern.