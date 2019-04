Bauernrevoluzzer Fadinger: „Es muaß seyn“

Die Bauern waren Protestanten und sie wurden vom bayerisch-katholischen Statthalter Graf Herberstorff steuerlich ausgepresst. Denn der Habsburger-Kaiser Ferdinand II. hatte den Bayern Oberösterreich für acht Jahre als Lehen überlassen. Damit bezahlte er für die Unterstützung der bayerischen Truppen bei der Schlacht am Weißen Berg (bei Prag) 1618, als die katholischen kaiserlichen Truppen die aufständischen protestantischen Stände niedergeschlagen hatte.

Bauernaufstand

Fadinger gab als Oberbefehlshaber für das Hausruck- und Traunviertel den legendär gewordenen Befehl: „Es muaß seyn.“ Das war der Beginn des größten und anfangs auch erfolgreichen Bauernaufstandes. Wenig später verstarb Fadinger nach einer Schussverletzung in Ebelsberg bei Linz an Wundbrand.

Figur des Widerstands

Sein Bauernhof wurde durch die Herrschaft Stauf abgebrannt, seine Witwe samt den Kindern des Landes verwiesen. Fadinger sollte dennoch für Jahrhunderte zur Symbolfigur werden. In mehr als 25 Orten in ganz Österreich findet sich eine nach ihm benannte Straße. Sowohl marxistische als auch nationalsozialistische Regime haben ihn in ihrer Propaganda vereinnahmt. Wir begeben uns auf die Spuren des Bauernhauptmannes und treffen auf dem „Ruinenweg“ nach einer knappen Gehstunde auf das Stefan Fadinger-Denkmal. Unmittelbar daneben befindet sich der stattliche Stefan-Fadinger-Hof. Hier soll auch das ursprüngliche Anwesen Fadingers gestanden haben.

Burgruinie Stauf

Vom Fadingerhof weg folgen wir dem auf einem Höhenrücken verlaufenden Weg in Richtung der Burgruine Stauf. Der Blick trifft in der hügligen Hausruckviertler Landschaft auf gepflegte Wiesen und Felder, tief unten dringt noch das Blau der Donau. Der Kirchturm von Haibach ob der Donau leuchtet herüber. Wohl an die hundert Alpakas tummeln sich auf einer grünen Weide und scheinen ebenfalls die Aussicht zu genießen. Durch frühlingsgrünen Laubwald nähern wir uns in einer weiteren Gehstunde dem Ende des Höhenrückens, auf dem die Burgruine Stauf thront. Bereits im 12. Jahrhundert von einem Vorfahren der Schaunberger erbaut, waren es im 17. Jahrhundert die Herren von Stauf, denen die Bauern der Gegend tributpflichtig waren.

Autor Josef Leitner ist Universitätslektor und besucht mit seinem Reisemobil interessante Plätze der Natur und Kultur.