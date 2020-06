Bauern setzen auf Donau-Soja

Ungarn, Serbien, Bulgarien und Rumänien jedoch seien für die Produktion sehr gut geeignet. „Dort sind die Strukturen in der Landwirtschaft noch nicht so stark, etwa durch die Tierhaltung, festgelegt.“ Durch den Anbau erhofft sich der Agrarlandesrat auch neue Impulse in der Forschung an gentechnikfreien Bohnen. „Wir brauchen Input bei der Suche nach neuen Sorten. 80 bis 90 Prozent der Pflanzenarten sind gentechnisch verändert. Herkömmliche Sorten werden gar nicht mehr gezüchtet.“

Im Mai möchte Hiegelsberger das Donau-Soja-Konzept auf der Landwirtschaftsmesse im serbischen Novi Sad präsentieren.