Autodieb rief frech "Servus" und fuhr davon

Wo ist hier die versteckte Kamera?“, dachte sich der 23-jährige Andreas K., als ihm Freitagabend ein Unbekannter das Auto unter der Nase wegschnappte. Bevor der Dieb mit quietschenden Reifen in der Dunkelheit verschwand, rief er ihm noch ein fröhliches „Servus“ zu.

Gegen 20 Uhr war der Angestellte mit seiner 24-jährigen Freundin aus Raab, Bezirk Schärding, gerade dabei, eine Kiste im Kofferraum zu verstauen. Das Auto war am Gehsteigrand vor einem Wohnhaus in der Raimundstraße in Ried/I. abgestellt, die Autotüren standen offen und der Zündschlüssel steckte. „Wir wollten nur kurz etwas verladen. Ich hab’ mir überhaupt nichts dabei gedacht.“

Übler Scherz



Da tauchte plötzlich ein etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann im schwarzen Kapuzensweater auf, grüßte höflich und setzte sich unter großer Verwunderung des Paares hinter das Lenkrad. „Erst dachte ich, das ist ein Bekannter, der sich einen Scherz erlaubt. Als er dann mit vollem Hurra über den Randstein gedonnert ist und die offenen Türen irgendwo angeschlagen haben, war der Spaß vorbei“, schildert K. die Schrecksekunde, bevor er realisierte, dass gerade sein fast neues Auto mit der Handtasche seiner Freundin, Handy, Laptop und anderen Wertsachen gestohlen wurde.

Die Polizei leitete sofort eine Intensivfahndung ein. Bisher fehlt von dem weißen Seat Leon und dem Dieb aber jede Spur.