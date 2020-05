Auto krachte mit Vollgas in eine Baustelle

Mehrere Verletzte haben Verkehrsunfälle in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich gefordert. In Wels krachte ein Wagen mit einer 21-jährigen Friseurin und einem 18-jährigen Angestellten in eine Baustelle. Noch ist unklar, wer von ihnen am Steuer saß. Das Auto kam vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Einbiegen in die Wiesenstraße nach links ab, kollidierte mit der Säule einer Verkehrsinsel und wurde gegen eine Baustelle geschleudert. Dort stieß der Pkw gegen eine Betonsäule und mehrere Deckensteher. Die 21-jährige Frau wurde schwer, der 18-jährige Mann, bei dem ein Alko-Test positiv verlief, leicht verletzt.



Zwei Schwerverletzte lautete die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen halb ein Uhr Früh in Aurolzmünster, Bezirk Ried. Ein Mann aus Utzenaich kam mit seinem Auto auf der Hausruckstraße (B143) aus bisher ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte. Dort krachte er frontal gegen den Pkw einer Frau aus Ried. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Beide Betroffenen wurden in das Spital nach Ried gebracht.