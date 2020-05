Auto-GPS verhalf Mann zu Führerschein

Dass Gerald Stadlbauer nicht vier Monate lang auf seinen Führerschein verzichten musste, hat er einem kleinen schwarzen Kästchen zu verdanken, das fix in seinem Wagen montiert ist: einem GPS-Gerät mit der Bezeichnung " SafeLiner".



Bei Abschluss einer Haftpflichtversicherung hatte sich der 36-Jährige aus Bad Hall auch zum Einbau eines Satellitenortungssystems verpflichten lassen. Seit damals wird jeder Zentimeter Fahrt detailliert protokolliert. Ein Umstand, der ihm half, in einem Rechtsstreit mit Behörden sein Alibi zu beweisen. "Ohne SafeLiner hätte ich keine Chance gehabt", versichert Stadlbauer.



Polizisten hatten ihm am 28. April den Führerschein abgenommen. Ihr Verdacht: Stadlbauer habe sein Auto gegen 21:55 Uhr in betrunkenem Zustand (1,54 Promille) auf der Gablonzerstraße in Kremsmünster gelenkt. "Ein haarsträubender Vorwurf, weil ich zu der Zeit bereits mehr als zwei Stunden in der Wohnung meiner Freundin war", betont der Handwerker.



Das versuchte er auch den Beamten zu erklären - erfolglos. Fazit: die BH Steyr-Land leitete ein Führerschein-Entzugsverfahren sowie ein Verwaltungsstrafverfahren ein.