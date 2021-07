"Arschauswischer der Nation"

Wenn die Generation der Babyboomer wegen voranschreitenden Alters hilfsbedürftig wird, droht ein Pflegenotstand. Zudem treten in den nächsten zehn Jahren viele Alten- und Behindertenbetreuer ihren Ruhestand an. Vertreter von Pflegediensten schlagen Alarm: Berufe in dem Bereich müssen deutlich attraktiver gemacht werden, um mehr neue Mitarbeiter zu bekommen. Derzeit haben diese Tätigkeiten nämlich ein eklatantes Imageproblem. Das war der allgemeiner Tenor bei der Podiumsdiskussion "Spannungsfeld Pflege" am Donnerstag im Linzer FortBildungszentrum Elisabethinen, das von der Hypo-Bank Oberösterreich veranstaltet wurde.



"Ein Beruf in diesem Bereich wird oft als Hilfsarbeiterjob angesehen. Die Gesellschaft sagt, eine Pflegeausbildung kann man schnell machen", beklagte Günther Wesely, Leiter der Personalentwicklung im Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen. Außerdem störe ihn sehr, wenn gesagt werde, Menschen sollen nach einer Gesetzesübertretung einen sozialen Dienst im Altersheim ableisten. "Niemand käme auf die Idee zu fordern, diese Personen sollten die Strafe bei einer Bank abarbeiten." Zudem gebe es zu wenig Karrierechancen für Pflegekräfte, wodurch ihnen auch Perspektiven fehlen würden.