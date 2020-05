Arbeitslosigkeit in OÖ steigt auf fünf Prozent, Entspannung ist erst 2015 in Sicht

Den bundesweit kräftigsten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen gab es im November in Oberösterreich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte hier die Anzahl der als arbeitslos gemeldeten Menschen um satte 17,4 Prozent nach oben. „Der Zuwachs der Arbeitslosigkeit setzt sich kontinuierlich fort“, stellt AMS-Landesgeschäftsführerin Birgit Gerstorfer fest.

Trotz allem hält Oberösterreich mit einer Arbeitslosenrate von fünf Prozent den Spitzenplatz unter allen Bundesländern. Die bisher angekündigten 690 Kündigungen bei der Lenzing AG stehen dem Land ob der Enns aber noch bevor.

Bedenklich seien die Arbeitslosenzahlen vor allem im Handel. In diesem Bereich meldeten sich im Vergleich zu November 2012 um ein Fünftel mehr arbeitslos. Das ist nicht zuletzt auch auf Großpleiten wie die der Drogeriekette dayli zurückzuführen. Aber auch allgemein brumme der Handel nicht, wie er soll, heißt es aus dem AMS. Besonders eklatant ist der Anstieg auch bei den älteren Arbeitnehmern. So gab es im November im Vergleich zum Vorjahr ein Drittel mehr arbeitslose Menschen über 50 Jahre.