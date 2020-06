Anzüge von Schülerinnen für kleine „Marsmenschen“

Bis der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars setzt, werden noch Jahre vergehen. Viel länger noch wird es dauern, bis die ersten Kinder im roten Sand des Planeten spielen oder auch nur eine Rakete betreten können. Doch Schülerinnen der zweiten Klasse der HBLA Lentia für Mode- und Produktdesign in Linz-Urfahr haben sich schon jetzt Gedanken gemacht, wie die Raumanzüge für junge Astronauten aussehen könnten.

Für das Projekt „ UP 2 SPACE“ des Österreichischen Weltraum-Forums (ÖWF) entwarfen sie 17 unterschiedliche Modelle. Zwei der futuristischen Schutzbekleidungen – sie stammen von den Jungdesignerinnen Cynthia Fondjo-Fozing und Christina Gahleitner – wurden nun hergestellt und am Montag in Linz präsentiert.

„Mit den Kinderanzügen wollen wir bei unseren Veranstaltungen die jungen Menschen für die Raumfahrt begeistern“, erklärt Projektleiter Othmar Coser vom ÖWF. Die von den Schülerinnen designten Schutzhüllen sollen auch zeigen, wie schwierig alltägliche Handgriffe in der Kleidung werden können.

Das ÖWF sorgte Ende April für Aufsehen, als es Marsforscher aus aller Welt in die Dachsteinhöhlen einlud, um dort Experimente durchzuführen. Unter anderem wurde dort ein echter Raumanzug für Expeditionen zum roten Planeten getestet.