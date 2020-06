Absiedelungen: Jeder Zweite ist noch unentschlossen

Alle acht Gemeinden in der Flut-Risikozone haben bereits Verfahren zur Festlegung von Schutzzonen eingeleitet. „In Hartkirchen, Pupping und Goldwörth ist die Widmung schon erfolgt“, informiert der für Raumordnung zuständige Wirtschaftslandesrat Michael Strugl ( ÖVP).

Ebenfalls im Gang ist die Suche nach Ersatzbauland für Absiedelungswillige, die außerhalb des Hochwassergebiets einen Neubeginn wagen wollen. Von drei Gemeinden wurden bisher Flächen zur Vorbegutachtung vorgelegt. 16 Hektar hat das Land als genehmigungsfähig eingestuft. „Bei uns gibt es kein geeignetes Bauland, wir sind daher auf die Nachbargemeinden angewiesen“, sagt Goldwörths Bürgermeister Johann Müllner ( ÖVP). Wesentlicher Faktor für die Absiedler seien die Kosten: „60 Euro pro Quadratmeter sind die Schmerzgrenze.“



Den immer wieder geäußerten Vorwurf, die Gemeinden hätten lange Jahre in der Risikozone gewidmet, reicht der Bürgermeister an das Land als Aufsichtsbehörde weiter. Bei einem „Dorfgespräch“ am 22. Jänner 2015 will er wichtige und nach wie vor offene Fragen zum Hochwasser diskutieren.