70.000 Oberösterreicher sind Analphabeten

Fünf Prozent der Oberösterreicher sind Analphabeten. Die meisten unter ihnen können zwar formal lesen und schreiben, jedoch sind sie mit dem Erfassen des Textsinns völlig überfordert. Sie fallen unter die Gruppe der "funktionalen" Analphabeten.

"Das liegt einerseits zum Teil an einem Mangel in der Erstausbildung. Andererseits gibt es auch einen Stock an gering qualifizierten Menschen ohne Schulabschluss, die sich durch das Leben schummeln", erläutert Christoph Jungwirth, der Vorsitzende des Erwachsenenbildungsforums Oberösterreich und Geschäftsführer des Berufsförderungsinstituts Oberösterreich. Eine große Gruppe sind auch die sogenannten "sekundären" Analphabeten. "In ihrer Lebenspraxis spielen Lesen und Schreiben keine Rolle. Dadurch bilden sich die Kenntnisse zurück", sagt Fritz Bauer, Bildungsexperte der Arbeiterkammer.