52-jähriges Sexopfer nach Operation in Spital gestorben

Durch den Tod von Ingrid S. werden die polizeilichen Erhebungen in dem Fall nun deutlich schwieriger. Das Opfer konnte zu dem Überfall nicht mehr befragt werden. Die Fahnder des LKA OÖ hatten gehofft, von ihr den Namen des Täters zu erfahren.

Seit Sonntag sitzt ein 38-jähriger Tenniskollege in U-Haft. Er wird zwar von Indizien belastet, streitet die Tat bisher aber ab. Gegen den verheirateten Familienvater wird nun wegen Mordes und Vergewaltigung ermittelt. Einvernehmlichen Sex mit S. soll er bereits zugegeben haben. Die Polizei hat am Tatort sowie an der Kleidung und am Körper des Opfers Spuren gesichert, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist. Bis alle Ergebnisse vorliegen, könnten rund ein bis zwei Wochen vergehen.

Nachdem die schwer Verletzte gefunden wurde, hatten Fahnder mit einem Spürhund den Tatort abgesucht. Das Tier führte die Beamten vom Villenviertel durch das Zentrum bis zu einer Mülltonne. Dort könnte der Täter Belastungsmaterial entsorgt haben. Dann ging es weiter zu einem Bach und einem Parkplatz, wo sich die Spur verlor.