35-jähriger Entführer war schon amtsbekannt

Als die 32-Jährige nach einer Pause nicht mehr an ihren Stand zurück kam, lief die Fahndungsmaschinerie an. Die Frau hatte einem Aussteller von ihren Problemen erzählt. Michael K. ist amtsbekannt. "Er galt schon länger als gefährlich", schildert ein Beamter.



Der Entführer dürfte sein Opfer massiv eingeschüchtert haben. Auf der Straße gab er mit einem Schrotgewehr zwei Schüsse ab. Im Auto und auch in der Wohnung wurden später Einschusslöcher gefunden. Verletzt wurde aber niemand.



Der Frau dürfte es gelungen sein, am späteren Nachmittag aus der Wohnung von Michael K. in Attnang-Puchheim zu flüchten. Bei der Polizei gab sie an, dass sie von ihrem Ex-Partner vergewaltigt worden ist. Die Polizei konnte den 35-Jährigen in seiner Wohnung nicht antreffen. Er war mit einem weißen Kastenwagen der Marke VW geflüchtet. Es gelang aber, telefonischen Kontakt herzustellen. Michael K. drohte mehrmals, sich selbst umzubringen, doch der 35-Jährige sah schließlich ein, dass sein Versteckspiel keinen Sinn mehr macht.



Ein Freund brachte ihn zur Polizei, wo er festgenommen wurde. Das Schrotgewehr wurde gefunden und sichergestellt. Michael K. wurde ins Gefängnis nach Wels gebracht.