25 Jahre offene Grenze: "Stehen am Beginn des Miteinander"

Wir haben die Chancen genützt. Das Mühlviertel ist ein Land mit deutlich mehr Wohlstand und Lebenqualität geworden. Dieses Nützen der Chancen ist noch nicht zu Ende. Es ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre." Für Landeshauptmann Josef Pühringer stehen Oberösterreich und Südböhmen "erst am Beginn des Miteinander". Der Jubel über den Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren habe nur kurz angehalten. "Durch Themen wie Temelin und die Benes-Dekrete war es eine Zeit lang ein Nebeneinander, ein friedliches Nebeneinander. "Heute stehen wir am Beginn des Miteinander."

Ein Wirtschaftsempfang im Haus am Ring in Bad Leonfelden schloß Donnerstagabend, den 11. Dezember, die Feierlichkeiten der Grenzöffnung vor 25 Jahren am 11. Dezember 1989 ab. Pühringer erinnerte sich. "Der tschechische Kulturminister hat mir gesagt, das Zusammenwachsen wird eine Generation dauern. Bei der Wirtschaft ist es von Anfang an gleich gut gegangen." Pühringer bezeichnete die S 10, die im nächsten Jahr fertiggestellt wird, als "Wohlstandsachse der Zukunft". In Kürze werde auch die Umfahrung Budweis Realität.