15-jähriger Schüler von einfahrenden Zug erfasst

Bereits am Donnerstag kam es im Bahnhof Kirchdorf an der Krems zu einem schweren Unfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr gerade ein 48-jähriger Lokführer aus dem Bezirk Ried mit einem Personenzug von Spital am Pyhrn kommend in den Bahnhof ein. Zur gleichen Zeit wollte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Perg die Bahngleise queren. Er wollte seinen Zug auf dem Mittelgleis erwischen.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Lok und dem Jugendlichen. Der Bursche wurde trotz der reduzierten Geschwindigkeit des Zuges frontal erwischt und schwer verletzt. Der Jugendliche wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen. Nach ersten Angaben dürfte der 15-Jährige außer Lebensgefahr sein.

Der Bahnhof war rund eineinhalb Stunden gesperrt, der Schienenverkehr ebenso lange unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.