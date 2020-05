15-Jähriger beging Raubüberfall

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag um halb zwei Uhr früh in der Linzer Altstadt einen Gleichaltrigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Er hielt in der Badgasse seinem Opfer die Waffe an die Brust und forderte Handy und Bargeld.

Der Täter konnte mit der Beute, einem Geldbetrag von 350 Euro und einem Handy im Wert von 300 Euro, flüchten. Nach eingeleiteter Fahndung nahm die Polizei den Burschen, der ursprünglich aus Russland stammt, um drei viertel vier Uhr fest. Momentan sitzt er im Polizeianhaltezentrum Linz.