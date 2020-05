14-Jährige tot: "Der Schock sitzt tief"

Der Schock sitzt tief." Der Bad Ischler Bürgermeister Hannes Heide zeigte sich am Donnerstag nach dem gewaltsamen Tod der 14-Jährigen Paulina Sideres bestürzt. "In der Erinnerung der Menschen ist kein vergleichbares Verbrechen passiert." Soweit er wisse, dürfte der letzte Mord im Ort in den 1930er Jahren geschehen sein. Die Todesnachricht war genau in das Schulschlussfest des Gymnasiums geplatzt, das daraufhin abgebrochen wurde. "Da wird alles andere unwichtig", so Heide.



Erst am Mittwoch hatten sich die beiden Tatverdächtigen in dem Entführungsfall in Widersprüche verwickelt. "Die Einvernahmeergebnisse sind nicht stimmig", sagte der oberösterreichische Sicherheitsdirektor Alois Lißl in der Nacht auf Donnerstag in der "ZiB24". Derzeit liege kein Geständnis des früheren Lebensgefährten der Mutter und seines Sohnes vor, die das Mädchen getötet haben sollen. Die Einvernahmen sind im Laufen, noch am Donnerstag sollen die beiden Männer ins Gefängnis eingeliefert werden.



Auf einem Grundstück in der Nähe des Schwarzensees zwischen Bad Ischl und Strobl wurde Mittwoch Abend eine weibliche Leiche entdeckt. Die junge Frau soll dem Vernehmen nach stranguliert worden sein. Ihr Körper war in der Erde verscharrt. Unter strengster Geheimhaltung war die Tatortgruppe des Landeskriminalamts vor Ort und sicherte sämtliche verwertbaren Spuren. Das Grundstück soll Paulinas Stiefvater gehören.