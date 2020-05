Geocache-Box löste Bombenalarm aus

Ein Mitarbeiter der Gemeinde konnte den Fall schließlich aufklären. Er hatte vor einiger Zeit bei einem Geocaching-Spiel – einer Art Schnitzeljagd im Gelände, bei der ein versteckter Gegenstand mit GPS-Unterstützung gefunden werden muss – mitgemacht. Der bei dem Spiel zu suchende „Schatz“ war in einem ganz ähnlich aussehenden Behälter versteckt.

So war es dann auch: Die vermeintliche Bombe entpuppte sich als harmloser Geocache-Behälter. Der Alarm konnte nach etwas mehr als einer Stunde aufgehoben werden und das Leben in Zwentendorf nahm wieder seinen gewohnten Gang.