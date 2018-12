Zwei Tote bei Brand in NÖ: Hitzestau mögliche Ursache

Nach dem Feuer mit zwei Toten in Bad Kreuzern im Bezirk Perg haben am Sonntagvormittag Sachverständige der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich den Brandort untersucht. Das Feuer dürfte in der Küche ausgebrochen sein. Die Experten gehen von einem elektrischen Defekt in den Kabelführungen oder einem Hitzestau bei einem mobilen Heizlüfter als mögliche Ursache aus.