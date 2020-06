Zwangsweiser Schulumstieg verhindert

Gemeinsam beschlossen die Eltern, sich zu wehren: "Wir bringen unsere Kinder jeden Tag zur Schule und gehen erst weg, wenn es eine Lösung gibt", erklärte ein Vater.

Gesagt, getan. Am Freitag kamen Väter und Mütter mit ihren Kindern, um die zwangsweise Auflösung der Klasse über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu verhindern. Schulleiter Peter Höckner gab mit Tränen in den Augen bekannt, dass ihm per Weisung verboten worden war, die Schüler zu unterrichten. Tränen standen daraufhin auch vielen Schülern in den Augen. Ihre Eltern fackelten aber wieder nicht lange: Da Lehrer ihre Kinder nicht unterrichten durften, nahmen die Eltern das selbst in die Hand und betreuten ihren Nachwuchs in der Schulbibliothek.

Gegen 10 Uhr klingelte dann das Handy einer Mutter; es folgte ein langes Gespräch mit dem Landesschulratspräsidenten. Kurz darauf war es offiziell: Die 1C bleibt erhalten – Bedingung ist, dass in den kommenden Monaten genügend Schüler vom Gymnasium in die Hauptschule wechseln. Das ist laut Schulleiter Höckner ohnedies jedes Jahr der Fall. Auch die betroffene Lehrerin kann an der Schule bleiben.

Hintergrund für die Entscheidung dürfte die Formulierung des Schulorganisationsgesetzes sein: Die Höchstzahl von 25 Schülern pro Klasse muss eingehalten; die Mindest-Schülerzahl (20 pro Klasse) hingegen soll nicht unterschritten werden.