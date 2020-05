Zentralafrika

Manchmal ist der Name Programm: Denn die Zentralafrikanische Republik liegt mitten im Herzen Afrikas und grenzt an Kamerun, Kongo, Zaire, Sudan und Tschad. 622.984 qkm Landesfläche erwarten den Besucher hier - und haben bei so viel Weite und nur rund 3,4 Millionen Einwohnern auch eine Menge wilde Naturschönheit pur zu bieten. Neben dem Bongo-Massiv im Nordosten und dem Tschad-Becken in Nordwesten, ist besonders der dichte Regenwald im Süden etwas ganz Besonderes: Er bietet den letzten Tieflandgorillas ein Zuhause. Und auch ansonsten kann man in der Zentralafrikanischen Republik die faszinierendsten Tiere bewundern. Neben Elefanten, Hyänen, Antilopen und Büffeln, finden sich hier unter anderem auch Krokodile und Flusspferde.