Zahnarzt-Rallye im Weinviertel

Knacks“. Da war das Vergnügen, den Festtagsbraten zu den Weihnachtsfeiertagen in seiner ganzen kulinarischen Pracht zu genießen, auch schon wieder vorbei. Ein Teil einer Zahnkrone hatte sich verabschiedet. Maria M. aus Weikendorf, Bezirk Gänserndorf, griff zum Handy und rief „ihren“ Zahnarzt an. Dort lief ein Tonband, die Ordination sei erst ab 7. Jänner 2013 wieder geöffnet. „Ich dachte mir, gut die Krone kann mir auch ein anderer Zahnarzt richten und rief den nächsten Zahnarzt an, der mir einfiel“, erzählt die Marchfelderin dem KURIER. Als auch beim Anruf des siebenten Zahnarztes sich ein Tonband meldete, probierte sie die Zahnambulanz in Mistelbach: „Wegen Urlaubs geschlossen!“.

So wie der Marchfelderin ging es in diesen Tagen vielen Patienten im Weinviertel. Also versuchte der KURIER bei der Ärztekammer Niederösterreich Erklärungen dafür zu bekommen, warum denn so gut wie kein Zahnarzt zwischen Weihnachten und dem Drei-Königs-Fest erreichbar sei, beziehungsweise warum denn auf den Tonbändern keine Hinweise auf geöffnete Zahnarztpraxen hinterlassen wurden. „Herr Präsident Christoph Reisner ist im Krankenstand“, war zu erfahren. Als seine Vertretung wurde Vizepräsident Gerrit Loibl genannt. Zusatz: „Der ist aber nur mittwochs im Haus.“