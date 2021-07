Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Hagels im Bezirk Neunkirchen

Dieser Juli war der niederschlagsreichste seit 2016. Und für das Wochenende gibt es erneut Unwetterwarnungen im ganzen Land. In Niederösterreich war es bereits am frühen Freitagabend so weit.

Im Bezirk Neunkirchen und dort speziell im Raum Seebenstein kommt es seit ca. 17 Uhr zu starken Hagelgewittern. Die Hagelkörner sollen bis zu drei Zentimeter groß sein. Die Feuerwehr musste zunächst zu 21 Einsätzen ausrücken.