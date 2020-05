„Wollen, dass die Leute Ruhe haben“

Die neue Donaubrücke bringt nicht nur Entlastungen“: Davon weiß Josef Ecker, Bewohner von Gösing am Wagram, ein Lied zu singen. Durch die schmale Straße im Ort donnern die Lkw.

Während es südlich der Donau durch die Verhängung von Fahrverboten wieder weniger Durchzugsverkehr gibt ( der KURIER berichtete in Teilen seiner Ausgaben), scheinen die Probleme nördlich des Stromes in der Region Wagram noch nicht gelöst. Die Situation seit der Verkehrsfreigabe der Brücke als Teilstück der S 33 im Herbst 2010 und der Einführung der Lkw-Autobahnmaut in Tschechien ist bekannt. Vergangenen Sommer wurden Sofortmaßnahmen beschlossen: Grenzübergänge im Waldviertel wurden für den Durchzugs-Lkw-Verkehr gesperrt. Es gibt 30er-Zonen in den engen Durchfahrten und eine Beschilderung an der B 34 wurde geändert.

Wie hoch die Belastungen jetzt noch sind, wird sich kommende Woche weisen. Dann nämlich werden den Gemeindevertretern die Zahlen der aktuellen Verkehrszählung am Wagram präsentiert. Betroffen sind vor allem die Gemeinden Grafenwörth und Fels.