Wohnsiedlung in Angst vor Zündler

In der WBO-Wohnsiedlung, in der in Wiener Neustadt knapp 1000 Menschen leben, geht die Angst um. Acht Mal hat ein gefährlicher Serienbrandstifter in und rund um die Wohnbauten bereits Feuer gelegt – zuletzt am vergangenen Sonntag am helllichten Tag. Die Brandermittler des nö. Landeskriminalamtes haben den Fall nun übernommen und versuchen den Täter dingfest zu machen bevor weitere Personen zu Schaden kommen.

Ihren Ursprung nahm die Brandserie Anfang Februar, als binnen weniger Tage gleich fünf Mal Müllcontainer in der Siedlung lichterloh in Flammen aufgingen. Da der Sachschaden zwar groß, aber keine Personen in Gefahr waren, wurde den Zwischenfällen zunächst wenig Achtung geschenkt.